ISOLAMENTO

ROVIGO Per superare lo stress da isolamento e distanziamento sociale, i rodigini si danno allo yoga e in generale, alle attività che favoriscono il benessere mentale come meditazione, tai chi e mindfulness, pratica meditativa derivante dagli insegnamenti del buddismo e dello zen, ma scevra della componente religiosa.

Ad aver condotto uno studio sulle discipline adottate per ridurre il carico di tensione dovuto alla quarantena, è stato l'Osservatorio Reale mutua.

I NUMERI

Secondo il quadro tracciato dalla ricerca, più di un rodigino su due, ovvero il 52%, si dice interessato e propenso a provare lo yoga, la meditazione, il tai chi e mindfulness, e il 18% già ha provato a praticarle. Del resto, la pandemia di Coronavirus ha portato a un cambiamento radicale delle abitudini di vita e messo a dura prova la tenuta psicologica dei cittadini, a cominciare dalla permanenza forzata in casa per rispettare le misure di distanziamento sociale adottate a livello nazionale e regionale per contenere il contagio.

Ci si sente stressati, preoccupati e anche se si iniziano a vedere dei miglioramenti, il carico di ansie, tensioni e incertezze è ancora presente. Per questo motivo oltre la metà dei rodigini si è avvicinato alle pratiche di benessere mentale. Si tratta di attività che seppur diverse tra loro, hanno in comune la capacità di portare importanti benefici. Per il 52% delle persone intervistate, infatti, migliorano l'umore, per il 41% favoriscono la concentrazione, per il 34% riducono lo stress e permettono di ottenere anche migliori performance lavorative secondo il 16% dei cittadini intervistati. E dato che non si può andare in palestra o in un centro specializzato, la tecnologia ha un ruolo determinante per praticare yoga, meditazione e le altre attività antistress.

CORSI SUL WEB

Il 30% dei cittadini si affida a lezioni da remoto e video tutorial che permettono di tenersi in forma anche da casa. Lo conferma anche un'analisi delle ricerche online in Italia nei primi mesi del 2020, dove spopolano i workout casalinghi per restare in forma e scaricare le tensioni, e tra le parole più ricercate ci sono appunto app yoga, yoga online e stretching. Se sono sempre di più i rodigini interessati a queste pratiche, sono anche molti quelli che le vorrebbero applicate anche nell'attività lavorativa, una volta tornati alla normalità. A beneficiarne dovrebbero essere soprattutto i lavoratori sottoposti a scadenze e ritmi frenetici, ovvero il 39% degli intervistati, e quelli che oltre agli impegni di lavoro devono far fronte a compiti di cura impegnativi, come nel caso di genitori con figli piccoli o dei caregiver, il 25%. Insieme a queste pratiche, a favorire il benessere mentale durante l'attività lavorativa è la possibilità di una gestione personalizzata del proprio tempo, resa possibile da forme di welfare come la flessibilità oraria, secondo il 68% degli intervistati e lo smartworking, il 36%. Utile, infine, è anche la possibilità di disporre di un servizio di consulenza psicologica, secondo il 18% delle risposte, con cui confrontarsi.

Elisa Barion

