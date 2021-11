Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRIBUNALEROVIGO Ritenendo illegittima la sospensione senza stipendio decisa nei suoi confronti perché, secondo quanto previsto dalla legge, come medico non ha adempiuto all'obbligo di vaccinarsi, uno specialista ambulatoriale dell'Ulss Polesana ha fatto ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale. Il medico lavora anche per l'Usl della Romagna, tanto che il suo ricorso contro entrambe le aziende per le quali presta servizio è...