SANITÀ

ROVIGO La Struttura operativa complessa di Medicina trasfusionale dell'Ulss 5 polesana ha un nuovo primario. Si tratta di Andrea Frigato, fresco di nomina da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria Antonio Compostella. «Auguro al dottor Frigato un buon lavoro - commenta Compostella - La struttura che guida si caratterizza, in un territorio particolare come il Polesine, come centro di riferimento per le microcitemie e le emoglobinopatie, malattie per le quali garantiamo assistenza sia per gli aspetti clinici che laboratoristici, consulenza prenatale alle coppie, screening neonatale, diagnosi in età adulta e infine terapia trasfusionale e monitoraggio clinico nei pazienti affetti da emoglobinopatie. È inoltre ottimo il rapporto con le associazioni dei donatori di sangue, strategico per mantenere l'obiettivo primario, quello di garantire l'autosufficienza locale e contribuire all'autosufficienza nazionale».

ATTIVITÀ TRASFUSIONALE

Dal canto suo, il neoprimario Frigato, che vanta un importante curriculum in ambito trasfusionale maturato a Venezia, Mestre e Treviso, afferma: «A Rovigo ho trovato una realtà vivace e di ottimo livello professionale. Grazie all'impegno dei professionisti che hanno lavorato e lavorano al suo interno, il servizio è ben inserito nella rete ospedaliera, dove collabora attivamente nella gestione della risorsa sangue».

