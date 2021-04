Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MEDICINA INTEGRATAADRIA La campagna di vaccinazione di massa in Polesine contro il Covid-19 prova a bruciare i tempi. Scendono in campo anche i medici di medicina generale. E' iniziata ieri pomeriggio ad Adria, alle 15.15 in via Retratto, nella sede della medicina integrata Adria Salus, la vaccinazione di una ventina di persone della classe 1942. La medicina di gruppo di Adria garantisce l'iter completo, dalla chiamata dei pazienti alla...