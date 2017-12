CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEDICI IN FESTADopo le tensioni e lo sciopero contro i tagli della Regione, ieri i medici hanno celebrato l'annuale Giornata del medico polesano al Museo dei Grandi fiumi.IL MESSAGGIO DI NOCELa cerimonia in sala Flumina che ha avuto il suo clou nel giuramento di Ippocrate dei nuovi medici, si è aperta con la prolusione del presidente dell'Ordine Francesco Noce: «Quando ero giovane dicevano che avrei perduto i miei ideali e avrei cominciato a credere ai metodi dei politici pratici - ha sottolineato Noce nel suo intervento - Invece non ho...