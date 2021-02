PANDEMIA

LENDINARA La città predispone una rete di supporto e informazione per gli anziani, che potranno trovare assistenza per il trasporto e per preparare la documentazione richiesta per il vaccino, e intanto si prepara ad accogliere circa 32.600 persone per la campagna vaccinale in partenza lunedì al palasport. Mancano pochi giorni all'attivazione dei Cvp (centri vaccinali di popolazione) dell'Ulss 5 Polesana a Lendinara, Castelmassa, Porto Viro e Porto Tolle, che seguono quelli di Rovigo, Adria e Trecenta in cui la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è iniziata da tempo. Da lunedì anche a Lendinara, nel palazzetto dello sport in via Dalla Chiesa, arriveranno ogni giorno decine di ottantenni per ricevere il vaccino Pfizer-Biontech o Moderna, a seconda delle disponibilità. L'invito avviene tramite lettera inviata dall'azienda sanitaria in cui si fissa un appuntamento, e a ricevere la missiva in questi giorni sono i nati nel 1941, 1940 e 1939. Nel palasport di Lendinara, da lunedì e nei prossimi mesi, dovranno essere vaccinate 32.652 persone, una platea calcolata tenendo conto di tutte le persone maggiorenni residenti negli undici comuni che faranno riferimento al centro altopolesano.

L'ORGANIZZAZIONE

All'interno del palasport sono stati allestiti tre box per la somministrazione del vaccino, oltre a una zona di accoglienza, al locale tecnico per la preparazione delle dosi e a numerosi posti a sedere divisi in due sezioni per chi attende il suo turno e per sostare dopo l'iniezione.

Si parte con un numero limitato di persone e un servizio solo mattutino per la scarsa disponibilità di dosi, ma se arriverà a funzionare a pieno regime, come ci si augura, il Cvp lendinarese sarà in grado di fare 432 vaccinazioni al giorno e funzionare sei giorni su sette per dodici ore al giorno, dalle 9 alle 21.

IL VERTICE

In vista di quest'importante appuntamento, il sindaco di Lendinara, Luigi Viaro, ha invitato diverse realtà locali a fare rete per supportare gli anziani lendinaresi e far sì che l'adesione non sia compromessa da possibili disguidi nell'arrivo delle lettere o da una mancanza di informazione e di aiuto. Martedì sera Viaro ha chiamato a raccolta nel palasport medici, farmacisti, Protezione civile, rappresentanti dei sindacati e parroci dell'Unità pastorale locale, invitando tutti a fare squadra per agevolare la partecipazione alla campagna vaccinale. «La nostra azione sarà di supporto alla macchina organizzativa messa in piedi dall'Ulss 5», ha sottolineato Viaro, spiegando che sarà preparata una breve comunicazione per gli over 80 da far arrivare negli ambulatori dei medici, nelle farmacie, agli sportelli dei sindacati e persino nelle chiese, dove i parroci probabilmente la leggeranno alla fine di ogni messa.

È stata affrontata la questione del trasporto per chi non ha mezzi per raggiungere il palasport, servizio che potrà essere prenotato con un numero telefonico dedicato e fornito da associazioni di volontariato.

I PROBLEMI

Tra le questioni sollevate c'è quella relativa alla scheda di anamnesi che gli anziani sono invitati a compilare prima di recarsi all'appuntamento, in cui vengono richieste informazioni specifiche come quelle sulla presenza di alcune patologie e sui farmaci che si stanno assumendo. Un compito che potrebbe non essere semplice per alcuni anziani, privi del supporto di un familiare di fiducia. Per questo motivo i medici della medicina di gruppo integrata Medici più stanno valutando come poter compilare la scheda per queste persone, considerando che il medico di famiglia conosce a fondo la storia clinica dei suoi assistiti. Un compito non facile per i professionisti, già subissati dalle richieste di informazioni dei pazienti sulle modalità di chiamata e somministrazione del vaccino, che potrebbero trovarsi a dover gestire anche cinquanta o sessanta pazienti vaccinandi in una sola settimana.

Ilaria Bellucco

