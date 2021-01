LE VACCINAZIONI

ROVIGO C'è chi attende informazioni dalla Regione e dall'Ulss 5 per poter procedere e chi invece ha già predisposto tutto, aspettando solo indicazioni per il reclutamento dei pazienti, tra i medici di medicina generale del Polesine che tra un mese potrebbero essere chiamati a somministrare il vaccino contro il Covid-19.

STRUTTURE DISPONIBILI

Mentre in questi giorni si prospetta un accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali di categoria perché il vaccino venga somministrato anche dai medici di base, i professionisti della provincia di Rovigo attendono di capire come sarà definita la questione. Ai medici ancora non è stato comunicato alcunchè tramite i canali ufficiali, precisa il dottor Michele Ferlini, coordinatore della medicina di gruppo integrata Medici più di Lendinara composta da sette professionisti. «Se ci saranno indicazioni in merito non avremo problemi spiega Avendo anche del personale infermieristico a disposizione, non appena ci forniranno le dosi potremo organizzare le somministrazioni del vaccino su chiamata e con appuntamento, oltre a somministrarlo eventualmente ai pazienti che seguiamo a domicilio. Rispetto a quanto fatto per la vaccinazione antinfluenzale, certamente dovremo considerare un po' di tempo in più per far sostare l'assistito per circa venti minuti dopo l'iniezione e valutare eventuali reazioni. Intanto tutti i pazienti ci chiedono già quando li chiameremo per poter essere vaccinati».

MEDICINA DI GRUPPO

A Rovigo la medicina di gruppo integrata Commenda, che conta nove dottori, prospetta la possibilità di dover individuare una sede adeguata per somministrare il vaccino agli assistiti. Il dottor Michele Dal Checco, che in questi giorni sostituisce il coordinatore Mauro Monari, spiega che probabilmente sarebbe impossibile svolgere quest'attività negli ambulatori di via Gramsci. «Considerando il fatto che partiremo vaccinando le persone più anziane e fragili, dovremo usare particolare cura nella valutazione di eventuali reazioni allergiche successive alla somministrazione dice Dal Checco - Valutando i tempi di somministrazione e i tempi di attesa dopo l'iniezione, la nostra struttura è stretta per accogliere un numero consistente di persone evitando assembramenti, dato che già in questo periodo negli spazi dei nostri ambulatori si fa fatica a gestire le attività usuali. Sicuramente ci dovremo appoggiare a una struttura messa a disposizione dal distretto sanitario o dall'Amministrazione comunale».

BASSO POLESINE

Precorrono invece i tempi gli 11 professionisti bassopolesani operativi ad Adria e dintorni, riuniti nella medicina di gruppo integrata Adria salus e coordinati dal dottor Nerio Pellegrini. I medici adriesi, infatti, si stanno preparando già da un paio di settimane, insieme agli infermieri operativi a supporto degli ambulatori e al personale di segreteria, per somministrare il vaccino contro il Covid-19 ai loro assistiti. «Non per doti di preveggenza, ma perché era logico che fosse improbabile che si potesse vaccinare rapidamente senza coinvolgere i medici di base spiega Abbiamo già organizzato e definito tutto, dalle vie di entrata e di uscita al luogo di attesa dopo la somministrazione, in modo da essere pronti». I medici di Adria salus hanno chiesto di poter usufruire a questo scopo del corridoio adibito a sala d'attesa del punto prelievi, che in orario pomeridiano è inutilizzato. «Stiamo aspettando che la Regione tramite l'Ulss 5 ci dica le modalità di reclutamento dei pazienti prosegue Ci stiamo preparando all'eventualità di dover essere noi a chiamare i pazienti in base alla data di nascita: la prossima settimana ci incontreremo per definire tutto in modo da poter essere operativi appena ce lo diranno».

Ad Adria si ipotizza, così, di poter vaccinare per 3 o 4 ore al giorno pur con la necessità di garantire la presenza di un medico di supporto per valutare eventuali reazioni avverse. «Noi siamo pronti a partire non appena ci daranno il via», conclude il dottor Pellegrini.

Ilaria Bellucco

