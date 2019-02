Medici di base, in 46 pronti alla pensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEROVIGO Nel 2021 avranno 70 anni, 46 dei 161 medici di base in provincia. Quasi tre su dieci, insomma, raggiungeranno necessariamente la pensione, perché rispetto all'età richiesta per il pensionamento in questa professione, 68 anni, il medico di Medicina generale ha l'opzione di posticipare la quiescenza di due anni. Per la continuità assistenziale «ci saranno grossi problemi - annuncia il presidente dell'Ordine dei medici, Francesco Noce - già ci sono zone carenti in Polesine e si sommeranno i pensionamenti nei prossimi anni:...