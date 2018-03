Medici a quattro zampe per i bambini ricoverati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PEDIATRIAROVIGO Baxter, pastore australiano, Brandy, siberian husky, e Ade, pastore belga tervuren, sono i tre dottori a quattro zampe che mercoledì pomeriggio sono entrati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Rovigo per il progetto di pet therapy che l'Ulss ha organizzato in collaborazione con Leidaa Rovigo e Progetto Serena. L'iniziativa Dottori a 4 zampe entrano in Pediatria, spiega il dottor Fabrizio Montin, responsabile del progetto, permette di utilizzare a fini terapeutici il rapporto empatico tra pazienti e animali, che...