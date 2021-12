MEDIA VENEZZE

CANTI IN PIAZZA

DEGLI ALLIEVI

Oggi, alle 17.30, gli alunni e i docenti della scuola media Venezze convenzionata con il conservatorio di Rovigo, canteranno sotto l'albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele. Sarà l'occasione per fare gli auguri alla città, nella speranza che presto tutto possa ritornare alla normalità. L'evento rappresenta l'occasione per i ragazzi per far conoscere la loro scuola.

ASSOCIAZIONE TUMBO

PIANTE E ORTO NEL GIARDINO

DELLA CASA DI VIA ALFIERI

(R. Mer.) Oggi il giardino dell'ex asilo di via Alfieri, nuova sede delle associazioni, ospiterà una staffetta di giardinaggio e darà il via a un breve ciclo di appuntamenti interamente dedicati al verde. Stiamo fuori, così si chiama la piccola scuola di giardinaggio, è promossa da Tumbo con il sostegno del Comune a iniziative promosse da enti no profit a vantaggio delle politiche sociali, ed è realizzata in collaborazione con l'istituto agrario Munerati, le associazioni Architetti per esigenza e Sagittaria, l'Ordine dei Dottori agronomi e forestali e il Collegio degli Agrotecnici e agrotecnici laureati della provincia. Il Gardening day di oggi prenderà il via al mattino con i rilievi e le piantumazioni a cura degli studenti e delle studentesse dell'Agrario, guidati dai docenti Vincenza La Porta, referente d'istituto, Stefano Biscaro e Ivan Rigolin. Verso le 11.45 è prevista una veloce illustrazione del giardino e un momento musicale con il duo rodigino Marco & Giovanni. Il laboratorio proseguirà dalle 14.30 con un momento aperto a tutti coloro che vorranno aiutare a concludere il lavoro avviato dal Munerati, coadiuvati dalla guida esperta della Sagittaria e dal Collegio degli Agrotecnici. Stiamo fuori proseguirà martedì 14 alle 15 con un laboratorio a cura di Sagittaria, per progettare e programmare la realizzazione dell'orto primaverile da giardino o terrazzo. Infine, giovedì 16 alle 10, il programma prevede una progettazione con la docenza dell'ordine dei Dottori agronomi e forestali. Con questo progetto l'associazione Tumbo, già impegnata a valorizzare la presenza dei giardini della città grazie al progetto Città delle Rose realizzato nell'ambito del bando Culturalmente con il contributo della Fondazione Cariparo, prosegue nel suo intento.



