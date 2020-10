REVISIONI E MAZZETTE

ROVIGO I furbetti del tagliandino passavano anche da Rovigo. È quanto emerso con l'operazione Ghost Inspections, ispezioni fantasma, che ha visto Polizia Stradale e Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Ferrara, accendere i riflettori su un collaudato sistema di mazzette per far superare le revisioni a mezzi pesanti che, senza un aiutino non avrebbero passato l'esame. La tariffa, secondo quanto emerso, arrivava fino a 350 euro per pratica e i mezzi pesanti di ogni tipo, motrici e rimorchi, arrivavano da tutta Italia, da Ascoli Piceno a Verona, passando per Foggia, Firenze, Isernia e Messina, perché la voce che alla Motorizzazione di Ferrara fosse possibile comprare le revisioni si era sparsa rapidamente.

SETTE MISURE CAUTELARI

L'operazione che ha portato alla scoperta di revisionopoli è culminata ieri con l'esecuzione di sette misure cautelare, tre delle quali di custodia cautelare in carcere. Nella casa circondariale di Ferrara sono finiti due funzionari della Motorizzazione estense, Cesare Franchi ed Edoardo Caselli, nonché il titolare di un'agenzia di pratiche auto ferrarese, Alessandro Barca, nato a Occhiobello, che avrebbe fatto da intermediario. La misura cautelare degli arresti domiciliari, invece, è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari Vartan Giacomelli per altri quattro imprenditori attivi nel settore trasporto merci, due sempre della provincia di Ferrara, uno di quella di Bologna e uno della provincia di Rovigo. In tutto sono 216 le persone indagate per corruzione, falso ideologico e abuso di ufficio, a vario titolo e con diversi gradi di responsabilità. Fra queste, anche un altro polesano.

MAXI-SEQUESTRO

Oltre agli arresti gli investigatori, coordinati dal pm Andrea Maggioni, hanno sequestrato in oltre trenta province le carte di circolazione di circa 350 automezzi, 23 dei quali immatricolati in Polesine, più quelle di altri 270 ritenuti irregolari e attualmente in circolazione, che saranno sottoposti a revisioni straordinarie. Le indagini si sono sviluppate attraverso controlli in strada, ma, soprattutto, grazie ai filmati ripresi dalle videocamere piazzate dagli inquirenti nell'officina revisioni della Motorizzazione di Ferrara a fine 2018, che hanno ripreso scambi di bustarelle e camion che passavano senza nemmeno essere controllati. Diversi di questi, secondo gli inquirenti, risulterebbero pericolosi, con conseguente rischio per la pubblica incolumità. L'ascolto delle conversazioni ha permesso di ricostruire come i funzionari compiacenti fossero chiamati il sole e la mano divina, e per questo si cercava di dirottare verso di loro ogni revisione, provando invece ad evitare altri tecnici, riconosciuti come pignoli. Il gip Giacomelli ha parlato di un «sistema collaudato, certamente in essere da lungo tempo, verosimilmente da anni».

Francesco Campi

