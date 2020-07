PAURA IN CENTRO

ROVIGO Si sono svegliati e hanno trovato un topo gigante che zigzagava tra i mobili del salotto. In un primo momento, viste le dimensioni dell'animale, hanno pensato a un gattino entrato in casa in cerca di cibo: poi però, avvicinandosi, si sono accorti che si trattava di un grosso roditore.

PAURA

Brutta sorpresa per una famiglia residente in centro trovatasi, ieri mattina, faccia a faccia con un topo di grosse dimensioni, entrato nell'abitazione da una finestra al piano terra dimenticata aperta durante la notte. Alla vista del grosso roditore, i proprietari si sono subito rifugiati al piano di sopra e hanno chiesto aiuto ad una ditta di disinfestazione della zona. Una volta sul posto, gli esperti nella cattura di roditori hanno tentato in tutti i modi di catturare l'animale, che però riusciva a nascondersi sotto i mobili diventando irraggiungibile. Solo dopo alcune ore la ditta di disinfestazione è riuscita finalmente a catturare il roditore e a procedere con la sanificazione dell'abitazione.

ALLARME IN CENTRO

Non è la prima volta che in centro si verificano episodi di questo tipo: nelle settimane scorse più di qualche residente ha infatti segnalato la presenza di grossi roditori in circolazione lungo le vie e le piazze della città in cerca di cibo. Le alte temperature e la siccità portano infatti alla fuoriuscita dei fastidiosi animali dalle fogne, in giro per il centro in cerca soprattutto di acqua. Non si tratta infatti di piccoli topolini di campagna in cerca di cibo, ma di roditori di grosse dimensioni, provenienti dalle fogne, dunque pericolosi per la salute in quanto possono diffondere anche gravi malattie.

IN PROVINCIA

Pochi giorni fa la presenza di grossi topi era stata anche segnalata dai cittadini di Lendinara, precisamente tra la Pescheria Vecchia e via Cavour, vicino all'Adigetto. «La presenza dei ratti è una piaga che conosciamo da tempo ha commentato il sindaco Luigi Viaro Come Comune stiamo cercando di arginare il fenomeno grazie ali servizi di Tecnoambiente, ditta specializzata nella disinfestazione. È importante però che anche i privati facciano la loro parte, ponendo attenzione ai rifiuti che vengono lasciati all'esterno e facendo le opportune segnalazioni all'Ufficio Ambiente».

SCARAFAGGI IN PIAZZA

A Rovigo, oltre ai topi, continua a essere un problema anche la presenza di scarafaggi che fuoriescono dai tombini e invadono piazze e marciapiedi. Un fenomeno che emerge in particolare d'estate e che vede le due piazze e il centro storico invaso anche da decine di blatte, in particolare durante le prime ore del giorno. La presenza di blatte lungo le strade è dovuta soprattutto alla vetustà della rete fognaria dei centri storici.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

