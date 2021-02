LOCALI PUBBLICI

ROVIGO «Plateatici gratuiti per bar e ristoranti durante l'estate? Stiamo cercando una soluzione, attendiamo la proroga dell'emergenza legata alla pandemia». Il sindaco Edoardo Gaffeo per il momento non è in grado di garantire ai locali della città la proroga, dopo il 31 marzo, data in cui scadrà la gratuità dei plateatici supplementari, della concessione senza spese di spazi aggiuntivi esterni per sedie e tavolini. Una soluzione che l'estate scorsa aveva permesso ai locali di lavorare in sicurezza senza perdere troppi coperti, ridotti in seguito alle regole sul distanziamento.

SENZA SPESE

«La volontà - puntualizza il sindaco - è quella di cercare in tutti i modi di continuare con la gratuità degli spazi supplementari che gli esercenti possono richiedere rapidamente grazie alla nuova procedura online messa a punto la scorsa estate». Per il momento, dunque, gli esercizi pubblici dovranno limitarsi a programmare la stagione in base agli spazi in concessione per il quale versano la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e, nel caso, richiedere, sempre a pagamento, l'utilizzo di ulteriori spazi dove posizionare i plateatici.

PEDONALIZZAZIONI

In questi giorni il Comune ha provveduto a rendere il centro più a misura di pedone. Piazza Merlin infatti è stata finalmente liberata dalle auto. Da quando l'ex chiosco-gelateria era stato rimosso, la piazza e l'area intorno alla fontana erano diventati un vero e proprio parcheggio abusivo. Decine le auto, in particolare alla sera e durante il fine settimana, lasciate in sosta in modo disordinato. Salate sanzioni e la rimozione forzata non avevano fermato gli incalliti della sosta selvaggia, soliti a parcheggiare intorno alla pedana di cemento dell'ex chiosco e nel resto della piazza. Dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti e di alcuni commercianti, la piazza della fontana è finalmente stata ufficialmente bandita alle automobili. A sancirlo, una delibera comunale, pubblicata nei giorni scorsi, che stabilisce il divieto di sosta con rimozione delle 0 alle 24. A breve, fa sapere il Comune, anche altre vie del centro diventeranno pedonali. «L'obiettivo - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto - è vietare alle auto anche via X luglio e via Cavour». Per quanto riguarda invece l'area dell'ex chiosco, l'Amministrazione sta mettendo a punto un piano per rendere la piazzetta fruibile anche grazie all'organizzazione di iniziative. «Affronteremo la destinazione dell'area dell'ex chiosco nelle prossime settimane spiega il sindaco - L'intenzione è di affidare il progetto ad un concorso di idee. Il primo passo, per quanto riguarda piazza Merlin, è stato quella di bandirla alle auto e renderla dunque più sicura per i pedoni». Nell'area dell'ex chiosco saranno collocate delle rastrelliere per le biciclette, oltre a fioriere. L' Amministrazione fa sapere, inoltre, che studierà soluzioni alternative per la sosta al di fuori della Ztl per i veicoli dei residenti nelle vie X Luglio, Cavour e via Ponte Roda, attualmente titolari delle autorizzazioni. Sul fronte dei permessi di sosta dei residenti, verrà inoltre fatto, un po' d'ordine, verificando il numero dei pass attualmente in uso. Il nuovo piano del traffico sarà infatti incentrato su una città a misura di pedoni e biciclette, con l'incremento, ove possibile, di aree verdi, anche per riuscire a contenere il pesante problema delle polveri sottili che, negli ultimi anni, fa raggiungere al Rovigo, preoccupanti primati in termini di emissioni inquinanti.

Roberta Merlin

