Maxi-debito per la piscina Spiragli di accordo

POLO NATATORIOROVIGO Ben 300 mila euro per il Polo Natatorio. Ma non si tratta della somma definitiva per concludere la vertenza con Unipol Banca (divenuta, nel frattempo, Bper), visto che l'annosa questione del debito di quasi sette milioni di euro accumulato dalla fallita Veneto Nuoto è ancora in piedi. Quelli sborsati dal Comune sono invece i soldi relativi alla quota annuale per l'utilizzo delle corsie per motivi sociali. Nella ormai tristemente famosa convenzione del 2006, quella votata dal Consiglio comunale durante l'Amministrazione di...