Maxi appalto alla Guerrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OPEREROVIGO I pugliesi della Manelli Impresa Costruzioni generali di Monopoli e la Guerrato di Rovigo realizzeranno la nuova sede della Camera di commercio. Il maxi appalto per costruire i due nuovi edifici che andranno a completare il Campus universitario di via Torino è stato ufficialmente aggiudicato e, entro fine anno, inizieranno i lavori che nel giro di due anni e tre mesi consentiranno di riunire in un'unica sede gli uffici di Mestre e di Marghera, da una parte, e realizzare la nuova sede della Stazione sperimentale del vetro, azienda...