ROVIGO Gli esami di maturità inizieranno il 17 giugno alle 8.30 ma a meno di due settimane dall'inizio non tutto è ancora pronto. Per la nomina dei presidenti delle commissioni d'esame, ad esempio, le domande presentate da dirigenti e insegnanti con più di 10 anni di servizio «non bastano in Polesine a coprire il fabbisogno e le possibili sostituzioni - spiega Bertilla Gregnanin, responsabile regionale territoriale della Federazione Uil Scuola Rua - manca poco meno del 10 per cento delle nomine dei presidenti di commissione. A dodici giorni dalla maturità ancora non ci siamo. Per i commissari si è arrivati al completamento, mentre i presidenti in parte ancora li stanno cercando».

Un'ordinanza ministeriale, il 3 giugno, ha stabilito alcune regole aggiuntive per le nomine, e così si prevede la deroga del requisito dieci anni di servizio di ruolo, per i docenti confermati in ruolo. Inoltre, qualora fossero insufficienti anche le domande di messa a disposizione come presidente di commissione, si potrà procedere ad assegnare dei presidenti già designati a un'ulteriore commissione, a condizione che ciò avvenga nella stessa istituzione scolastica o in altre vicine. L'ordinanza, infine, prevede anche che si possa ricorrere a ordini di servizio.

Verso gli esami di maturità, riguardo alle modalità organizzative negli istituti scolastici, qual è la situazione? «Purtroppo i contenuti del documento con cui il Comitato tecnico scientifico, indica le misure indispensabili per un riavvio in sicurezza delle attività in presenza - precisa Gregnanin - non dettano linee d'azione inderogabili, ma indicazioni che lasciano margini di autonomia ai dirigenti scolastici. Così ci potranno essere delle differenze su alcune misure. Per esempio, tra le misure organizzative di protezione e prevenzione, per accedere agli ambienti scolastici, oltre a non avere avuto contatti con persone positive al coronavirus nei 14 giorni precedenti, si chiede di avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi: non è stato considerato necessario, però, rilevare la temperatura agli ingressi delle scuole, ma ci sono dirigenti scolastici, come all'istituto alberghiero di Adria, che hanno già deciso di svolgere comunque questo controllo all'ingresso. Il fatto che possano esserci queste differenze non significa che un istituto sia migliore di un altro, ma dimostra che in queste condizioni manca una scuola statale che dà uguali misure organizzative per tutti».

Da ora, non solo per garantire lo svolgimento degli esami di Stato, «ma per le pari opportunità di sviluppo e apprendimento alla ripresa delle lezioni in presenza, in particolare per i bambini in situazione di bisogno educativo speciale, con disturbi di apprendimento e in condizione di disabilità - conclude Gregnanin - è auspicabile coinvolgere gli enti locali nell'adeguare le strutture logistiche per mappare gli spazi alternativi e le risorse territoriali e sociali. Inoltre, va coinvolta l'autorità sanitaria competente per le sanificazioni e per attivare presìdi sanitari. Ed è di massima importanza l'utilizzo dei fondi resi disponibili a livello nazionale ed europeo anche per incrementare gli organici, e per creare condizioni di garanzia e copertura economica delle esigenze del sistema di educazione, istruzione e formazione, anche secondo il potenziale offerto dall'autonomia scolastica. La scuola si fa non restando mai soli, né in condizioni ordinarie tantomeno in quelle straordinarie».

