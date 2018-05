Mattinata dedicata alle scuole. In serata arriva Augias

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il venerdì del festival inizierà alle 9 in Gran Guardia con Siriaccende la speranza, incontro per gli studenti delle scuole superiori dedicato ai ragazzi siriani. Alla stessa ora, a palazzo Roncale, Unitinrete coordinerà un altro dibattito per le scuole incentrato sul telefono cellulare. Un terzo incontro per gli studenti sarà in Pescheria alle 10, con i giornalisti delle testate rodigine che racconteranno il lavoro di redazione. Alle 15.30 in Accademia finale del concorso letterario Fondazione Banca del Monte.Gli appuntamenti letterari di...