Masin: «Ridicolo uno sconto del 7 per cento sulla Tari»

«I residenti di via Munerati non ci stanno a essere presi in giro: la Tari andava completamente esentata, non ridotta del 7%». Matteo Masin non usa giri di parole per criticare lo sgravio fiscale annunciato dal sindaco Massimo Bergamin appena due giorni fa, per scusarsi per il disagio occorso ai residenti della strada di Cantonazzo parzialmente chiusa da sei mesi per un cantiere mai iniziato di Acquevenete. «Avevo chiesto di esentare dal pagamento - afferma Masin - al massimo, si potrebbe limare la tariffa, portandola a un abbattimento...