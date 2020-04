MASCHERINE

ROVIGO In centro si concluderà oggi la distribuzione da parte dei volontari delle mascherine messe a disposizione dalla Regione. Ieri il dispositivo di protezione individuale è stato infatti consegnato porta a porta ai residenti del centro e, in parte, ai quartieri San Bortolo, San Pio X e Commenda.

LA DISTRIBUZIONE

Durante il weekend la distribuzione sarà però sospesa per lasciare il tempo ai volontari per imbustare le ultime 5 mila mascherine arrivate in Comune in questi giorni. Le famiglie dei quartieri che non hanno dunque ricevuto le protezioni saranno raggiunte entro i primi giorni della settimana prossima.

UTILIZZO DIFFUSO

Nel frattempo, molti rodigini hanno iniziato ad usare la mascherina per fare le spesa o recarsi in farmacia. Se qualche settimana fa infatti coprire il volto per entrare in un negozio era una precauzione adottata da pochi, ora indossare mascherina e guanti è ormai consuetudine ogni volta che si esce di casa, contro la possibilità di contagiare o di essere contagiati. Alcuni supermercati della città, in questi giorni, hanno deciso di aumentare la sicurezza dei lori clienti e dipendenti, imponendo l'obbligo della mascherina per accedere alle corsie.

OBBLIGO ALL'ALÌPER

Da ieri, ad esempio, nel supermercato Alìper di viale Porta Adige non si può entrare senza indossare il dispositivo di protezione. Per qualche giorno, il negozio consegnerà una mascherina chirurgica usa e getta ai clienti che ne sono sprovvisti, avvisandoli però che la volta successiva non sarà possibile entrare a fare la spesa senza una protezione. La sicurezza, all'interno dei negozi del gruppo Alì, è stata infatti in questi giorni ulteriormente potenziata. Per accedere alle corsie occorre infatti mettersi in fila, prima all'esterno del supermercato e, successivamente, anche all'interno. Con questa modalità si evitano assembramenti e file eccessive. Ognuno, poi, prima di entrare, può procedere alla sanificazione di carrello e mani con appositi gel messi a disposizione del supermercato. Per chi invece non vuole correre rischi, molti supermercati e negozi di vicinato offrono la possibilità di spesa a domicilio. Un servizio che in città e nelle frazioni è molto utilizzato, non solo dagli anziani, ma anche dalle famiglie con bambini. In questi giorni, incontrare un bambino in un negozio della città, confermano i cassieri dei vari supermercati del centro, è davvero difficile. Le famiglie rodigine stanno infatti rispettando alla lettera le indicazioni del Governo ed evitano di portare i figli a fare la spesa in quanto anche loro suscettibili di ammalarsi e, soprattutto, facili veicoli dei virus in generale.

AUMENTO DEI PREZZI

A preoccupare però i cittadini e le Amministrazioni dei vari Comuni è l'improvviso aumento dei prezzi degli alimentari rilevati in alcune attività. A portare in luce, nei giorni scorsi, la questione, è stato il consigliere di minoranza Antonio Rossini. «Diventa opportuno accendere un faro su quanto sta succedendo e individuare quali negozi e supermercati stanno ingiustificatamente ritoccando al rialzo i prezzi ha spiegato Rossini - Queste attività sono da mettere alla pubblica gogna. Mi stanno arrivando sempre più dai concittadini lamentele e preoccupazioni sulla spiacevole circostanza che in questi giorni di emergenza sanitaria i prezzi di alcuni prodotti alimentari e di prima necessità continuano ad aumentare anche fino al 35%. Pertanto, diventa ancor più necessario che vi sia un controllo capillare sulla variazione dei prezzi, visto che si tratta di acquisti di prodotti di prima necessità che, in base alle restrizioni in vigore, si possono acquistare solamente nei supermercati e nei negozi in zona».

OCCHIO AI PREZZI

«Se si considerano le notevoli difficoltà economiche che tante famiglie sono costrette ad affrontare, a seguito della crisi causata dalla chiusura delle fabbriche, dei negozi, dei bar, dei ristoranti, delle attività come parrucchieri e altre ancora con la conseguenza che le famiglie hanno a disposizione uno stipendio ridotto o peggio ancora non hanno più alcun reddito continua il consigliere di minoranza -, diventa fondamentale che vi sia un attento e continuo monitoraggio sui prezzi dei prodotti alimentari e di prima necessità e invito i cittadini a segnalare alla Polizia Municipale e alla Guardia di Finanza eventuali aumenti spropositati e anomali di alcuni prodotti importanti che incidono sulla spesa».

