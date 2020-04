E' ripartita ieri in città e nelle frazioni la consegna delle mascherine fornite dalla Regione. Nei prossimi giorni dunque, oltre ai 25 mila distribuiti nei giorni scorsi, altri 20 mila dispositivi arriveranno nelle case dei rodigini per mano dei volontari. In un primo momento infatti ogni nucleo familiare aveva ricevuto una sola mascherina realizzata dall'azienda padovana Grafica Veneta. La distribuzione aveva interessato per primi gli over 65enni e i disabili. In seguito, i volontari avevano dunque proseguito con il porta a porta nelle frazioni e in centro. Venerdì scorso nei magazzini della Protezione Civile di Rovigo sono però arrivate altre 20mila mascherine, confezionate di tutta fetta durante il weekend e pronte alla consegna già da ieri. Da sabato indossare mascherina e guanti è diventato un obbligo non solo per i commercianti, ma anche per tutti coloro che entrano nei supermercati del Veneto. Anche se in questi ultimi giorni i dispositivi sono disponibili nelle varie farmacie della città, non tutti sono riusciti a uscire di casa per acquista. Chi non avesse ricevuto la mascherina della Regione, può segnalarlo al Comune al numero 339.3136833 o fare la segnalazione via e-mail all'Ufficio relazioni con il pubblico: urp@comune.rovigo.it, e un volontario provvederà a consegnarla

