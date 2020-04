LA POLEMICA

ROVIGO Continua il lavoro dei volontari impegnati nella consegna ai rodigini delle 25 mila mascherine della Regione. Ieri il porta a porta ha riguardato la Tassina, San Pio X e una parte del centro storico. È stata invece portata a termine, tra lunedì e ieri, la consegna del presidio nella maggior parte della frazioni. Entro la settimana ogni famiglia del capoluogo avrà a disposizione la mascherina realizzata da Grafica Veneta.

CRITICHE SOCIAL

Non tutti però i cittadini che hanno ricevuto, in questi giorni, la mascherina si sono detti soddisfatti del dispositivo. Decine i commenti postati infatti dai polesani sui social. C'è chi la definisce poco utile per difendersi da virus in quanto con caratteristiche differenti dei dispositivi presenti sula mercato, chi ne critica la praticità o il fatto di riuscire difficilmente a riutilizzarla in quanto non è lavabile in lavatrice. Tra le lamentele più singolari, c è anche si dice deluso per il fatto che le mascherine presentano la bandiera del Veneto. Segnalati anche casi in cui la mascherina sarebbe infatti stata depositata nella casetta delle lettere senza involucro. Ma c'è anche chi ringrazia Comune e volontari per il dispositivo consegnato a domicilio, dal momento che le mascherine in questo periodo sono davvero introvabili.

«Si tratta ha chiarito il sindaco Edoardo Gaffeo - di una protezione minima, non certo equivalente a un dispositivo di protezione individuale». Utile, insomma, ha specificato l'altro giorno il primo cittadino, se non si hanno a disposizione altre alternative per proteggersi dal contagio. L'intervento del primo cittadino non è però piaciuto al centrodestra, in particolare agli ex amministratori della giunta Bergamin. «Il sindaco interviene il vice commissario provinciale di Forza Italia Andrea Bimbatti - invece di limitarsi a ringraziare e lodare le decine di volontari che si stanno impegnando in queste settimane, trova il tempo per polemizzare sulle mascherine donate tramite la Regione». E attacca: «Dopo giorni di silenzio e assenza, forse un po' di autocritica avrebbe fatto bene a lui e all'Amministrazione che guida. Non essere stati in grado, a differenza di tutti gli altri Comuni della provincia, di organizzare senza caos la distribuzione di un po' di mascherine lancia un serio interrogativo sulle capacità di questa Amministrazione di guidare la città con autorevolezza». Non fa sconti anche l'ex presidente del Consiglio comunale Paolo Avezzù: «Dal suo insediamento - affema - Gaffeo si è solo messo sul petto medaglie non sue, progetti e soldi ereditati dalla tanto vituperata ultima Amministrazione di centrodestra». «Ha sbeffeggiato le mascherine ha aggiunto l'azzurro Claudio Paron -, ma è stato proprio Zaia a dire che si trattava di un piccolo gesto per dare una minima risposta di presenza delle istituzioni nel territorio e di questo va solo ringraziato. «Queste mascherine ribatte il consigliere di maggioranza Matteo Masin - danno un senso di precarietà, oltre alla consapevolezza che si tratta di qualcosa che puoi mettere una volta, forse due per poi gettare». «La Regione - conclude Masin -invece di mandare gadget' pensi a dotare il suo personale sanitario di adeguate protezioni ossia mascherine Fp2 e Fp3».

