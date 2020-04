Mascherine sospese per i clienti che ne sono sprovvisti. Da ieri si possono trovare sul bancone dalla macelleria Le carni di Borsea e in altre attività commerciali della frazione. Si tratta di mascherine in cotone realizzate dagli ospiti e dai volontari della Casa di Abraham di Grignano Polesine per coloro che non hanno avuto la possibilità di acquistarne una e dunque proteggere se stessi e gli altri da un possibile contagio da Covid-19. I colorati dispositivi sono infatti realizzati in cotone, sono lavabili e riutilizzabili. Disponibili anche la misura da bambino. «Sono state distribuite in diversi negozi della frazione grazie alla collaborazione di don Silvio, parroco di Borsea - spiega Verza - con un'offerta libera è possibile lasciare in sospeso una mascherina per chi ne ha bisogno». L'iniziativa ha subito avuto un notevole successo. « Ho lanciato per scherzo l'idea attraverso un post che ho pubblicato sul social - spiega il proprietario della macelleria di Borsea - e subito diverse persone sono arrivate in negozio per lasciare un'offerta e aderire così alla mascherine in sospeso». Un'iniziativa che ha riscosso subito successo. «Questo - conclude il negoziante - conferma ancora una volta il grande cuore della gente. La generosità che si sta dimostrando in questo momento è davvero importante». Da martedì scorso, in Veneto, è infatti obbligatorio l'uso della mascherina, non solo quando si accede a negozi e uffici, ma anche quando si passeggia o si va in bicicletta.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA