IN GIRO PER IL CENTRO

ROVIGO I polesani non rinunciano a uscire di casa, anche se obbligatoriamente mascherati. Il primo banco di prova in città, ieri mattina, dell'ultimo decreto Conte, è stato il mercato di piazza Vittorio Emanuele. Le bancarelle, come ogni giovedì, sono arrivate in centro e complice la giornata di sole, i clienti non sono certo mancati. Per tutta la mattinata la piazza è apparsa affollata di persone, perlopiù adulti e anziani, a passeggio tra le bancarelle e le strade con la mascherina. Le nuove regole governative sull'uso del dispositivo sono diventate infatti un po' più rigide: chi non utilizza la mascherina in aree affollate, o comunque in situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di circa un metro, rischia una sanzione che può arrivare anche a mille euro. Non solo.

IN TASCA O IN BORSA

La multa scatta anche in quelle situazione dove l'uso del dispositivo non è in quel momento strettamente necessario se si viene pizzicati senza mascherina in tasca. Anche dunque quando si esce di casa per una passeggiata o una corsetta al parco o lungo le ciclabili, è necessario portare con sé il dispositivo. «Le regole sull'uso della mascherina non sono cambiate - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - in Veneto era già previsto il dispositivo in caso di assembramenti anche all'aperto. Vista la situazione di emergenza delle ultime settimane, la raccomandazione che rivolgo a tutti è di rispettare rigidamente le regole, indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi e quando all'aperto non si è in grado di mantenere la distanza interpersonale».

Insomma, per il sindaco, se si usa il buon senso, l'utilizzo della mascherina viene da sé in tutte le situazioni potenzialmente a rischio. Il vero problema però sembra essere il rispetto delle regole da parte dei giovani. All'ora di uscita degli studenti, la mascherina diventa facoltativa. per non parlare delle distanze di sicurezza. Nessuno è distanziato e le mascherine sono al polso o all'orecchio. Un po' come con il grembiule obbligatorio: una volta fuori dalla scuola, lo si levava o sbottonava in tutta fretta in segno di liberazione. Intanto però aumentano i casi di contagio negli stessi istituti scolastici, focolai per la maggiore di asintomatici scoperti per caso, o in seguito a lieve sintomatologia influenzale.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

