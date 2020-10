ULSS 5

ROVIGO Maria Maddalena Martucci, che negli ultimi cinque anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del Centro di salute mentale dell'Ulss 5, è il nuovo Direttore dell'Unità organizzativa complessa di Psichiatria. Pugliese di Taranto, 57 anni, dopo la laurea all'università di Bari è arrivata in Veneto, a Verona, dove si è prima specializzata in Psichiatria, poi sempre all'università scaligera ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze psichiatriche. A Rovigo è arrivata nel 2011 come collaboratore del Centro di salute mentale, assunta a tempo indeterminato come dirigente medico nel 2003. Nel 2010 le è stato affidato un incarico di alta professionalità in Psichiatria di consultazione, poi dal 2015 ha guidato il Centro di salute mentale fino alla nuova nomina, sostituendo Emanuele Toniolo. Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, ringraziando «il dottor Toniolo per il lavoro egregio svolto in questi anni», ha rivolto un augurio «di buon lavoro alla dottoressa Martucci per l'importante incarico che assume: la Salute mentale è un ambito strategico e sono convinto che la sua professionalità e disponibilità relazionale le permetterà di gestire al meglio tale ambito». L'Ulss sottolinea come il neo primario «è stata coautrice di svariati articoli di produzione scientifica editi a stampa, impegnandosi inoltre come relatrice di convegni, seminari e corsi».

F.Cam.

