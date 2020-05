LA STORIA

ROVIGO Sono molti i polesani in giro per il mondo che si stanno trovando a vivere l'emergenza della pandemia in realtà sociali diverse. C'è chi, però, l'emergenza non la sta solo vivendo, ma la sta affrontando in prima linea, tra quelli che in Italia sono stati battezzati gli eroi o gli angeli della sanità. Come Martina Elia, ventiquattrenne di Rovigo che da due anni vive e lavora come infermiera a Stoccolma, all'ospedale Södersjukhuset, e ora si trova a operare proprio nel reparto Covid-19.

LA SCELTA

Laureatasi nel 2017 a Rovigo in Infermieristica, ha scelto di andare a vivere e lavorare dove era stata da studente per quattro mesi con i programmi di Erasmus, per un tirocinio all'estero, oltre a quelli fatti in Italia. Così, conseguita la laurea, ha deciso di trasferirsi. A parte le considerazioni sulla vita quotidiana nel sistema svedese, a Stoccolma c'era più lavoro, si viene assunti subito (ma bisogna passare degli esami di lingua) e lo stipendio è migliore.

«Mi avevano offerto di lavorare già quando ero stata con l'Erasmus - racconta la rodigina - si lavora bene, c'è più personale e si ha più tempo per fare meglio i propri compiti. C'è un'ottima relazione con i medici, si opera come una vera squadra, si hanno grandi soddisfazioni. Ho fatto molti tirocini in Italia e ho visto le differenze. Lo stipendio, poi, è più alto. Non esistono i contratti nazionali, l'assunzione è una trattativa privata anche se il posto è pubblico: scegli tu quanto e come lavorare, e si concorda lo stipendio».

In quali reparti ha lavorato?

«In urologia e in chirurgia della mano, sono nel settore del coronavirus da un paio di settimane».

IN CORSIA

Come è stata destinata?

«È una storia particolare. Mi ero licenziata perché volevo andare a lavorare per un'azienda privata che fornisce personale sanitario, a parità di stipendio, e nel frattempo mi ero presa una vacanza in India, quando è esplosa la pandemia. Non è stato semplice tornare, sono rimasta bloccata, ma sono stata trattata benissimo e l'ambasciata svedese ha organizzato il mio rientro. Quando sono tornata, l'ospedale mi ha chiesto di tornare con uno stipendio maggiore. Oltre a questo, avrei lavorato nella stessa ala che è stata trasformata in reparto coronavirus: cinque piani dedicati».

LA SITUAZIONE

Com'è lavorare a contatto con gli effetti del virus?

«Il primo impatto è stato terribile. Sentivo le notizie dall'Italia e dai miei genitori, perciò è stato un shock vedere che in Svezia tanti non si rendevano e non si rendono conto di cosa sia. Il Parlamento svedese non vuole il lockdown e dice solo alle persone a rischio di restare a casa. Così l'ospedale è pieno e tra i ricoverati ci sono anche medici e infermieri con i quali lavoravo prima. Ora dobbiamo dare oltre il cento per cento di quanto facevamo prima e siamo finiti, in rapporto alla necessità, in carenza di personale, non puoi fare ferie e via dicendo. Tutto ciò mentre dicono sempre che la Svezia non è un problema in confronto all'Italia».

LA VITA QUOTIDIANA

La gente si muove, usa mascherine e guanti?

«No, è come prima. Alcuni ristoranti hanno chiuso per loro scelta, club e discoteche lo hanno fatto perché l'unico divieto posto è che si siano assembramenti di più di 50 persone. Tornando ai ristoranti, ce ne sono diversi di aperti, ma con non più di quattro persone per tavolo, aumentando le distanze tra i tavoli stessi. I negozi sono tutti aperti, la gente non usa mascherine e guanti. Un paio di settimane fa la città era vuota per un po' di paura, ma adesso la gente sta riprendendo a muoversi, arriva la bella stagione e dopo un inverno chiusi in casa per il clima, hanno tutti voglia di uscire».

Luca Gigli

