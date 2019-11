Martina ambasciatrice alla Ue contro le povertà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOTTA ALLA POVERTÀROVIGO La rodigina Martina Battocchio è una dei 30 Youth ambassador della Ong internazionale One che a Bruxelles hanno esortato i componenti del Parlamento europeo a sostenere maggiori investimenti nella cooperazione allo sviluppo e a sottoscrivere una dichiarazione di intenti in supporto alla lotta contro la povertà estrema. One è un'organizzazione non governativa che svolge attività di sensibilizzazione per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili, in particolare in Africa. Ben 201 parlamentari,...