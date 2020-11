IN PROVINCIA

BADIA POLESINE Si alza la pressione sull'emergenza a Badia. A sabato erano oltre 40 i positivi, come conferma il sindaco Giovanni Rossi. «I positivi al momento restano 46, c'è una classe in quarantena, per il resto non registriamo ulteriori novità», osserva il primo cittadino.

Anche il mercato del mercoledì si continuerà a svolgere, per ora. «Abbiamo un progetto già impostato ad aprile e siamo pronti a ripristinarlo - aggiunge il primo cittadino - ci potremo avvalere dell'ausilio dei volontari della Protezione civile per le entrate e le uscite dall'area».

Tuttavia, avvisa Rossi, si faranno le valutazioni dopo questa settimana. «Si tratta di una prova. Se la supereremo andremo avanti, altrimenti, a scopo cautelativo, ci fermeremo. Il mercato del venerdì non presenta particolari problemi perché non è molto grande e permette un controllo più facile. Avevamo anche pensato di spostare l'area del mercato nel piazzale del cimitero, ma non c'erano le condizioni adatte per riuscirci».

Sembra perdere quota l'ipotesi di un drive-in per fare i tamponi. Il sindaco, non a caso, rilancia il ruolo centrale del Punto sanità che in queste settimane è già stato sfruttato dalle tante persone che in fila e nel rispetto delle regole, hanno deciso di recarsi nell'ex ospedale per effettuare il vaccino anti-influenzale. «Siamo un comune piccolo - conclude Rossi - ma abbiamo questa struttura che può essere utilizzata, senza dover allestire altri spazi che poi necessiterebbero del riscaldamento».

Nel frattempo alcune attività commerciali fanno i conti con il virus. Il Covid ha costretto a un temporaneo stop il centrale bar Riportico in piazza Vittorio Emanuele, ma anche la macelleria Carni del Polesine in via Alighieri. Entrambe le attività, in questi ultimi giorni, hanno annunciato la momentanea chiusura con annunci sui social o avvisi, incassando prontamente la solidarietà dei clienti e di tanti badiesi.

Federico Rossi

