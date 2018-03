Marocchino si sposa per restare: via dall'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Le nozze, in questo caso non sono riparatrici. E dopo il matrimonio è arrivato sì un viaggio, fra l'altro regalato dallo Stato, ma non proprio una luna di miele. Protagonista della disavventura un 39enne di origini marocchine che non aveva più i requisiti per la permanenza in Italia. Per regolarizzare la propria situazione di clandestinità, ha pensato che bastasse convolare a nozze con una connazionale che avesse tutti i documenti in regola.PASSO FALSOQuesto passaggio, però, non è sufficiente. E così, quando si è...