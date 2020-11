Nata a Montevideo, in Uruguay, diplomatasi ad Avellino, ma formatasi come medico a Ferrara, Maria Adelina Ricciardelli, che compirà 60 anni il 12 dicembre, è la nuova guida del pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo. «L'Unità organizzativa di Pronto soccorso - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella - è un'attività complessa, finalizzata a prestare le prime cure a pazienti che richiedono interventi di emergenza-urgenza, assicurandone tempestivamente e concretamente l'erogazione di prestazioni di soccorso. Un personale augurio alla dottoressa Ricciardelli per l'importante incarico che assume». Il nuovo primario del pronto soccorso di Rovigo sostituisce il dottor Stefano Kusstatscher, che è stato nominato direttore della Unità operativa complessa di Rischio clinico di Azienda Zero, la struttura regionale che sovrintende a tutte le attività finalizzate alla prevenzione, al monitoraggio e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, di fatto con una supervisione su tutti i Pronto soccorso del Veneto. La dottoressa Ricciardelli, laureatasi con lode in Medicina e Chirurgia a Ferrara nel 1987, dal 1992 al 2001 è stata medico titolare a tempo indeterminato nel Servizio di Emergenza territoriale all'azienda sanitaria locale ferrarese, poi, dal 2002 ha assunto il ruolo di dirigente medico di Pronto soccorso e 118 all'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Nel 2009 ha partecipato ai soccorsi per l'emergenza sismica in Abruzzo, come coordinatore medico del Posto medico avanzato, ricevendo un attestato di pubblica benemerenza dalla Presidenza del Consiglio. Nel 2014 è diventata direttore del Pronto soccorso di Ferrara e ora è approdata a Rovigo.

Elisa Barion

