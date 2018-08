MARDIMAGO ROVIGO Prosegue il calvario per i residenti di Mardimago. Con la fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARDIMAGOROVIGO Prosegue il calvario per i residenti di Mardimago. Con la fine della stagione estiva e l'inizio della raccolta sui campi era già stato previsto, come del resto ogni anno, il passaggio smisurato di camion, a tutte le ore del giorno, con velocità sostenute e in aggiunta la scia di odori spiacevoli.«Abbiamo informato la Polizia locale che diversi trattori, con il rimorchio scoperto dell'ex Amit, transitano in via Aspromonte e in viale dei Mille, lasciando una scia molto maleodorante - racconta Giuliano Bernardinello, presidente...