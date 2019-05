Mardimago pronta ai blocchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRAZIONIROVIGO Nuovi timori e nuove preoccupazioni da parte dei residenti di Mardimago per il possibile passaggio dei camion diretti alla discarica di Taglietto, sulla strada principale della frazione rodigina, ossia via dei Mille. Non è esclusa una nuova forma di protesta, con il rallentamento del traffico a oltranza, dopo quelle pacifiche degli anni scorsi con le centinaia di lenzuola e striscioni appesi sulle finestre delle abitazioni e il blocco del traffico mattutino per cercare di mantenere desta l'attenzione sui limiti di velocità...