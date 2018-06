Mardimago, giovedì al via la Festa Contadina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARDIMAGOROVIGO Il Gruppo La Zampogna organizza da giovedì 21 giugno al 9 luglio la 32. edizione della Festa Contadina di Mardimago. La manifestazione rappresenta per La Zampogna un notevole impegno, pertanto, in considerazione delle finalità dell'iniziativa e per collaborare a coprire le spese organizzative si è appoggiata ad alcune realtà locali che hanno acconsentito legare il nome della loro azienda ad un evento che è molto sentito nella frazione rodigina.IL PROGRAMMAQuesto il fitto programma di manifestazioni: giovedì 21 alle 19...