Mardimago: «Fare la bretella per salvare via dei Mille»

VIABILITÀROVIGO «Via dei Mille è già disastrata. Non può sopportare anche il peso dei camion di Ecoambiente». È alta la preoccupazione tra i residenti di Mardimago di fronte alla decisione del Comune, dopo la chiusura della strada da parte del Comune di Villadose che di fatto impedisce l'uscita dei mezzi di Ecomabiente provenienti dalla discarica, di fare uscire i mezzi pesanti in direzione di San Martino di Venezze, lungo il Ceresolo, e lungo la già martoriata via del Mille.PESI DIVERSI«Fermo restando che ogni Comune ha il...