Mardimago e i camion: «Pronti a bloccare la strada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRAZIONIROVIGO «I camionisti si parlano tra di loro e così quando vedono i carabinieri o altre forze dell'ordine, dopo i tratti di San Martino di Venezze e Anguillara, optano per il ponte di Bagnoli San Siro, che non può contenere più di 18 tonnellate».Ad affermarlo è Marco Vedovetto, portavoce del comitato di cittadini Vivi Mardimago. «Ho visto con i miei occhi camionisti cambiare strada per costeggiare l'argine dell'Adige e svoltare verso Bagnoli. Ma questo non si potrebbe fare. A noi qualche autista ha ammesso di utilizzare via dei...