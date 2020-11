LA PROTESTA

ROVIGO Aria irrespirabile e ancora problemi per la puzza a causa dei lavori e del processo di compostaggio della Fri-El Aprilia di via Curtatone. I residenti sono esasperati e Giuliano Bernardinello, del comitato Vivi Mardimago, si fa portavoce di un malessere diffuso da tempo e ora accentuato: «La situazione nelle ultime settimane si è aggravata: l'odore è intenso e molto fastidioso, probabilmente l'azienda sta effettuando dei lavori all'aperto sulle cataste di prodotti - dice - Il Comune, la Provincia e l'Arpav sono da anni a conoscenza del problema, noi abbiamo chiesto maggiori controlli». Bernardinello lancia un'idea: «Il Comitato di Mardimago, i cittadini della Commenda Est e di Boara sono disponibili a un ruolo di sorveglianti volontari e, quando arriva la puzza, avvisare immediatamente le autorità per procedere ai controlli».

SITUAZIONE INSOPPORTABILE

Il referente di Vivi Mardimago ricorda: «Quest'estate la situazione era diventata invivibile, siamo stati invasi dalle mosche». Le proposte: «Servono strumenti tecnologici innovativi, magari dei capannoni con apposite ventilazioni per lavorare adeguatamente le ramaglie che fermentano». A catena, altri problemi si ripercuotono sulla frazione, come evidenzia Bernardinello: «Il traffico pesante interessa viale dei Mille, le vie Aspromonte e Curtatone: ci sono dei bilici pesantissimi che percorrono quotidianamente le strade e il manto stradale non è più adeguato a sopportare un traffico del genere».

TRAFFICO IN AUMENTO

Numeri alla mano, Vivi Mardimago fa notare: «Abbiamo effettuato alcuni rilevamenti e in viale Dei Mille circolano dagli 8 ai 12mila mezzi al giorno, di cui il 12% di traffico pesante». Il Comune di Rovigo ha pronte sul tavolo diverse soluzioni per porre rimedio alle questioni, da tempo irrisolte. L'assessore Dina Merlo promette interventi tempestivi: «L'Amministrazione ha chiesto che le autorizzazioni ambientali alle aziende, concesse dalla Provincia, vengano riviste e rispettino le condizioni di vita degli abitanti della frazione: queste autorizzazioni necessitano di alcune revisioni e occorrono modifiche agli impianti. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per salvaguardare la salute dei cittadini: il problema della puzza a Mardimago lo stiamo affrontando fin dall'inizio di questa Amministrazione, un percorso politico è già stato avviato. Le aziende che operano in quel territorio devono lavorare in maniera tollerabile e nel rispetto della qualità della vita».

TELECAMERE IN ARRIVO

Le auto sfrecciano a tutta velocità in viale dei Mille e i camion non rispettano i limiti, ma il 2021 sarà l'anno della svolta e i trasgressori verranno pizzicati dall'occhio della tecnologia. «Le telecamere sono già state inserite a bilancio grazie a una variazione e verranno posizionate tra gennaio e febbraio, la realizzazione dell'intervento è quindi imminente - avverte l'assessore Merlo - Sono state richieste dai residenti della frazione per contrastare il problema della velocità, rileveranno i numeri delle targhe e scatteranno le sanzioni per chi non rispetterà i limiti in quel tratto di strada». Il caso puzza da anni tormenta i residenti di Mardimago: innumerevoli le segnalazioni dei cittadini e le proteste anche con presìdi davanti alle istituzioni. La questione sembrava in dirittura d'arrivo già un anno fa, quando da un sopralluogo di Arpav erano state riscontrate pesanti irregolarità sul processo aerobico di compostaggio e anomalie nella maturazione dei materiali nell'azienda di via Curtatone. La Provincia aveva presentato prescrizioni e diffide per regolarizzare il processo, ma è trascorso un anno e gli odori della Fri-El Aprilia continuano a creare disagi alla frazione.

Alessandro Garbo

