Marco Bonvento: «A San Pio X si portano le auto in strade strette»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«San Pio X come Manhattan, ma con qualche problema in più di viabilità». Marco Bonvento, consigliere comunale della lista Menon sindaco, attacca la giunta. «In questo quartiere si entrerà e si uscirà da via Mascagni, come oggi, ma poco dopo l'ingresso, la circolazione diventa forzata dai sensi unici. Su via Mascagni non ci sarà alcun problema, su via Toscanini già qualche fastidio in più, essendo una strada stretta, con asfalto in pessime condizioni e ancora qualche dissuasore. Alla fine di via Toscanini, curva secca e stretta a...