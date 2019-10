Marciapiedi, tratti di strada e palestre: i lavori in corso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIROVIGO Nuovi marciapiedi per la frazione di Buso e in piazza d'Armi, nel parcheggio antistante la Questura. Palazzo Nodari annuncia la prosecuzione dei lavori per rendere la città più bella e fruibile. Infatti, dopo il precedente avviso di asfaltatura radicale per alcune strade e marciapiedi di centro storico e frazioni (soprattutto Mardimago), nei giorni scorsi sono partiti i cantieri per la costruzione dei marciapiedi in via Forte Austriaco a Buso e in piazza d'Armi.CANTIERI A BUSOPer quanto riguarda la frazione, si tratta...