LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Vanno all'archivio le opere di rifacimento del marciapiede che erano partite mesi fa con il primo tratto dalla sede di RovigoBanca al supermercato Orva, poi nelle scorse settimane da quest'ultimo fino all'incrocio con via Principe Di Napoli.

Dopo che pochi giorni fa era stata completata l'asfaltatura, ora sono stati piantati gli alberi che sostituiscono i frassini che erano stati tagliati dopo aver compromesso i marciapiedi stessi con le radici.

PIANTE ORNAMENTALI

La ditta incaricata ha così posato, nei nuovi spazi preparati sul marciapiede (dei larghi quadrati e non più i piccoli tondi con il cordolo che delimitavano lo spazio dei frassini), un filare di lagerstroemia, una pianta ornamentale che si trova in molti giardini e che si vede anche in alcune aiuole pubbliche rodigine, per esempio nel tratto finale di corso del Popolo, dalla rotatoria con viale Porta Po a via Fermi. Sono alberi che fioriscono d'estate e tengono per quasi tutta la stagione i fiori stessi. Gli alberi citati a titolo di esempio, però, sono grandi perché sono stati lasciati crescere, ma si intuisce già che per quelli piantati sul nuovo marciapiede, stanti la loro misura e forma, verranno fatte sempre potature per impedire che crescano eccessivamente, restando alla fine degli alberelli che porteranno un po' di verde e di colore, ma non di più, riducendo così gli eventuali effetti sui condomini. Le querce piramidali previste, invece, andranno in aiuole del Corso stesso, ma lontane dai marciapiedi e dai palazzi.

Questi alberi erano stati scelti venti anni fa quando venne rifatto piazzale Soccorso, dietro la Rotonda. Le lagerstroemia furono piantate lungo il marciapiede sul lato opposto al tempio, a fianco di un condominio, ma forse per la terra o forse perché si trovano sempre all'ombra, mai sono cresciute oltre le dimensioni che avevano al momento della posa e un po' alla volta sono tutte morte, tranne una, che resiste in qualche modo, ma con ben scarsi rami, foglie e fiori.

L.Gig.

© RIPRODUZIONE RISERVATA