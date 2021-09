Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CEREGNANOEgisto Marchetti è uno dei due candidati alla poltrona di sindaco di Ceregnano alle amministrative del 3 e 4 ottobre: 40 anni, sposato con Sonia, ha due figlie; laureato specializzato in scienze dell'amministrazione è impiegato in un istituto di credito da 14 anni. Amante di Vasco Rossi (la sua canzone del cuore è Vivere), aspira a fare il cammino di Santiago rimandato a causa della pandemia; nella sua valigia non devono mancare le...