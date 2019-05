Marangon e Dall'Ara tifano per Variati in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

APPLAUSO BIPARTISANROVIGO Un endorsement dal centrodestra rodigino per il candidato alle Europee del Partito Democratico Achille Variati. Oggi alle 11.30 il candidato sindaco del Forum dei Cittadini e del Partito Democratico Edoardo Gaffeo riceverà la visita, nella sua sede elettorale in piazza Vittorio Emanuele II, da parte dell'ex sindaco di Vicenza, in corsa per un seggio a Strasburgo. L'incontro è aperto al pubblico, chiunque può entrare ad ascoltare le proposte di Variati e Gaffeo, ma i vertici del Pd non si aspettavano no certo di...