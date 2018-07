Marangon, carbonaro ma non troppo, e la cena dei 100

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO «Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente». Anche se non è certo un seguace di Mao Tse-Tung, l'ex assessore regionale Renzo Marangon sembra muoversi in linea con questa massima. E martedì sera ha messo insieme un centinaio fra sindaci, assessori, consiglieri, professionisti, imprenditori e sindacalisti, che lui ha definito opinion maker, nel terzo appuntamento conviviale, organizzato nuovamente nella carbonara Fratta. L'incontro, che Marangon ha sottolineato non essere di tipo elettoralistico, ha...