CASE DI RIPOSO

ROVIGO Il quadro della situazione dei contagi nelle case di riposo polesano è stato al centro dell'apposita nuova seduta virtuale, in videoconferenza, dell'apposito tavolo permanente convocato dalla Prefettura, tenutasi mercoledì pomeriggio.

Oltre al prefetto Maddalena De Luca, hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il sindaco Ficarolo, Fabiano Pigaiani, alla luce del focolaio all'interno degli Istituti Polesani, nonché il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella. È stato proprio quest'ultimo ad illustrare la mappa del contagio.

Numeri che sono poi cambiati già ieri, con le tre ulteriori positività sempre agli istituti polesani, che non mutano più di tanto, comunque il quadro generale.

I NUMERI

In particolare risultano positivi tre anziani non autosufficienti su 56 ospiti nella Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, mentre nel nucleo disabili della stessa struttura i positivi sono 32 su 74, due sono i casi alla Piccola casa di Padre Leopoldo su un totale di 17 ospiti, e 63 su 234 agli Istituti polesani di Ficarolo.

Numeri che restano ancora più bassi, anche in percentuale, rispetto alle altre realtà venete. Così come sul fronte dei dipendenti, 34 positivi su 2.272. I rappresentanti sindacali, spiegano in una nota, hanno chiesto «come sia stato affrontato il problema degli operatori delle strutture costretti in isolamento domiciliare a causa della positività e la conseguente ricaduta sulla efficienza del servizio o sul carico di lavoro dei lavoratori rimasti».

FRATTA E FICAROLO

«Per quanto riguarda la struttura di Fratta - spiega la nota -, sono stati assunti a tempo determinato dieci Oss e tre ausiliari, mentre per quanto riguarda il centro per disabili di Ficarolo si stanno attivando colloqui per l'assunzione di personale a tempo determinato. Alle richieste di come venissero tutelate le famiglie dei lavoratori positivi chiedendo anche se si prevedesse per loro un isolamento fuori dell'ambiente familiare, Compostella ha messo in evidenza che nonostante sia attivata presso l'ospedale di Trecenta una foresteria destinata a questo scopo, nessuna persona attualmente ha accettato di trascorrere in questo modo la quarantena».

TAVOLO APERTO

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di «mantenere aperto settimanalmente questo tavolo in quanto il passaggio alla fase 2 potrebbe determinare ulteriori situazioni di criticità ed è interesse di tutte le parti tenere alta l'attenzione su tutte le possibili modalità per evitare futuri cluster e quindi un ulteriore diffusione del contagio nella nostra provincia, che fino ad ora risulta essere la più fortunata, o la più virtuosa, di tutto il Veneto».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA