Manuel, una vita piena di passioni finita a soli 23 anni

LUTTOSALARA Rabbia, dolore e incredulità a Salara per la prematura scomparsa di Manuel Signorini, 23 anni, morto la scorsa notte in un incidente a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese. Sono bastati pochi attimi a infrangere i sogni di un giovane ragazzo e della sua famiglia risvegliata all'alba dai carabinieri, sopraggiunti per comunicare la tragica notizia.GRUPPO UNITOManuel, dopo una serata con i colleghi dell'ipermercato Tosano della città estense, non ha più fatto ritorno a casa da mamma Susanna, papà Sauro e dalla sorella Elena. Dopo il...