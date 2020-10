LA STRADA

ROVIGO Era l'incubo degli automobilisti, ora la sede stradale di viale Porta Adige sta tornando interamente asfaltata. Venerdì sono partiti i lavori nel tratto fra l'intersezione con la Statale 16 e la pizzeria La Deliziosa, nel solo senso di marcia in direzione Rovigo. Domani gli operai incaricati dall'amministrazione Gaffeo torneranno all'opera per lavorare anche sull'altro senso di marcia, ma le novità non finiscono qui: «Praticamente stiamo rifacendo tutta la strada - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto - dopo questo tratto, proseguiremo anche sul tratto che abbiamo saltato, poi toccherà al pezzo compreso tra il supermercato Despar e la rotatoria di via Merlin».

Per anni, durante l'inverno, viale Porta Adige è sembrata essere una tappa del rally Camel Trophy, sottoponendo a uno stress non indifferente oltre che gli automobilisti, anche le stesse autovetture. Vista l'anzianità dell'asfalto di quella arteria cittadina, infatti, con le piogge e le gelate notturne affioravano giornalmente anche decine di buche, spesso rese invisibili dalle pozzanghere. Una situazione resa ancora più grave dal fatto che fino alla precedente amministrazione non ci sono mai stati capitoli di bilancio destinati alle Officine comunali, lasciando così il reparto degli stradini a osservare inerme la situazione senza avere fondi per comprare bitume e risolvere almeno temporaneamente la situazione.

Adesso la situazione è radicalmente cambiata. In circa tre mesi l'amministrazione ha allocato qualcosa come tre milioni di euro da usare in due anni per la sistemazione delle strade, di cui solo una piccola parte per la copertura delle buche, perché per il resto si tratta di soldi destinati ad asfaltature complete. In più, gli stradini sono tornati pienamente operativi e presto riceveranno ulteriori attrezzature per poter lavorare con più agilità lungo le strade.

Venerdì la giunta ha approvato altri 400mila euro di asfaltature, di cui 50mila per la copertura delle buche. «Con la pioggia ne affioreranno di nuove - aggiunge Favaretto - per cui dobbiamo essere in grado di intervenire tempestivamente. Mentre il resto delle asfaltature dovrà essere tassativamente fatto entro la fine dell'anno».

Al terzo e quarto piano di palazzo Nodari, dove ci sono gli uffici dei Lavori pubblici, sottovoce affermano da tempo che non hanno mai visto così tanto denaro da cinque anni a questa parte. In settimana si interverrà anche su via Calatafimi, risolvendo una volta per tutte anche il problema di viabilità che si è venuto a creare in passato per le condizioni in cui è ridotta quella strada. Il continuo passaggio dei mezzi carichi di rifiuti di Ecoambiente, diretti alla discarica Taglietto di Villadose, aveva fatto cedere la sede stradale. Nei giorni scorsi è iniziato il lavoro di consolidamento e a breve si procederà con l'asfaltatura. Successivamente la viabilità dovrebbe tornare alla completa normalità, lasciando ai residenti solo il brutto ricordo delle deviazioni che comportavano un allungamento dei tragitti verso casa di anche 10 chilometri, mentre per quanto riguarda il passaggio dei mezzi pesanti, bisognerà capire qual è lo stato dell'arte del progetto della nuova bretella di Villadose, che condurrà i camion direttamente in discarica, impedendo il passaggio su via Calatafimi.

Alberto Lucchin

