PORTO VIRO

Il Comune si prepara a erogare oltre 100mila euro che la presidenza del Consiglio dei ministri ha ripartito per sostenere le famiglie in difficoltà per il perdurare della pandemia. «L'emergenza Covid è stata una sciagura anche sociale -afferma l'assessore alle politiche sociali Fabrizio Marangon- e ha contribuito alla crescita del disagio economico di molti nuclei famigliari». Sono tre, e non cumulabili tra di loro, le linee di destinazione dei contributi: 20mila euro per i buoni spesa di solidarietà alimentare; 40mila euro per interventi sugli insoluti delle utenze domestiche; 44.241,02 euro diretti al sostegno al canone di locazione.

Nello specifico, possono accedere ai benefici le famiglie residenti nel territorio comunale -nel caso di cittadini stranieri serve un regolare permesso di soggiorno- con un Isee non superiore a 15mila euro. I buoni spesa (in tagli da 20 e 50 euro), vanno da un importo mensile di 100 euro per nuclei unipersonali, e salgono dello stesso importo per ogni componente famigliare fino a un massimo di 400 euro. Sono utilizzabili solo negli esercizi convenzionati col Comune per acquistare prodotti alimentari di prima necessità, non sono cedibili o utilizzabili come denaro contante, non danno diritto a resto in contanti e andranno spesi entro il 30 aprile 2022.

Gli interventi straordinari per chi non sia riuscito ad ottemperare ai pagamenti delle utenze domestiche, si riferiscono alle fatture insolute a partire dal gennaio 2021 e saranno concessi fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Infine, gli interventi economici sui canoni di locazione riguardano famiglie che, seppure in difficoltà economica per la pandemia, hanno ottemperato ai pagamenti di affitti, ma senza rientrare nel bando regionale. Anche qui, il contributo sarà erogato secondo le risorse a disposizione. «Sto lavorando -aggiunge Marangon- anche per recuperare alcuni appartamenti e case comunali attualmente vuote, al fine di assegnarle a famiglie in stato emergenziale».

La modalità per accedere ai benefici prevede la compilazione della richiesta, completa dei suoi allegati, scaricabile dal sito istituzionale o presso l'ufficio Servizi Sociali, che andrà poi presentata all'ufficio Protocollo. Il Comune ha avviato anche le procedure per formare un elenco delle attività commerciali disponibili ad accettare i buoni alimentari, invitando gli esercenti a comunicare l'adesione all'iniziativa e a sottoscrivere l'apposita convenzione all'ufficio socio-assistenziale.

Enrico Garbin

