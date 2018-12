Mano tesa dei commercianti ai colleghi dell'Altopiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÀROVIGO Il grande cuore dei commercianti di Rovigo è rivolto agli amici di Asiago, colpiti dal maltempo di fine ottobre. Ieri pomeriggio è cominciata la distribuzione tra i negozi di ben 100 salvadanai per poter lasciare un obolo per la popolazione dell'Altopiano, che ha visto la distruzione del maltempo e una perdita dagli introiti del periodo natalizio. «Continuiamo la raccolta della solidarietà consegnando agli esercenti del centro, che ringraziamo per il sacrificio che compiono ogni giorno, un salvadanaio per raccogliere...