MANIFESTAZIONI

SALARA Lo stracotto d'equino segna l'inizio di una nuova era per sagre e manifestazioni del Polesine. A Salara, per celebrare Sant'Antonio, nasce la prima fiera esclusivamente d'asporto. La cucina si rinnova ai tempi del Coronavirus e l'idea è nata dal centro sociale ricreativo Il Tiglio, che ha voluto mantenere viva la tradizione del paese, riproponendo la kermesse in una versione restaurata. Stop alla cucina aperta il fine settimana, i piatti saranno preparati solo in un giorno, sabato 13. Nel ristretto menu compaiono poche, ma deliziose specialità; i bigoli (da cucinare), il ragù di equino, lo stracotto di equino e la morbida polenta al cucchiaio.

L'ORGANIZZAZIONE

A Salara molti sembravano aver abbandonato le speranze, la fiera rischiava di slittare al 2021, ma i volontari hanno fatto di tutto per riproporre l'evento, in tono ridotto, nel pieno rispetto di regole e norme stringenti. Il presidente del Tiglio, Vittorio Zanforlin, illustra la manifestazione: «Il Coronavirus ha stravolto il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ma non potevamo rimanere fermi e perdere un anno. Così nasce la festa per esaltare le specialità della fiera di Sant'Antonio. Abbiamo tutte le autorizzazioni necessarie, la cucina è regolarmente registrata, siamo attrezzati».

Nessun rischio di fare concorrenza ai ristoranti. «Proponiamo una specialità unica che non viene proposta negli altri locali di Salara - risponde Zanforlin - servono almeno sei ore di accurata preparazione per uno stracotto, il cuoco deve sempre rimanere attaccato ai fornelli. Altrimenti, se la carne si attacca alla pentola e prende un brutto sapore, c'è il pericolo di buttare via trenta chili di carne».

SAGRA DI FAMA

Il presidente ribadisce con orgoglio: «La nostra specialità è conosciuta nelle province di Ferrara e Mantova. Negli anni d'oro abbiamo accolto complessivamente 800 persone a cena per il weekend. Ora guardiamo al futuro, stiamo valutando nuove iniziative per ravvivare Salara. La gente ha bisogno di uscire e dimenticare il Coronavirus. La fiera d'asporto è stata particolarmente apprezzata dalla comunità, la gente è entusiasta. Tra le prossime idee, una Cena sotto le stelle, ma solo quando l'emergenza sanitaria sarà superata. In ogni caso dobbiamo proporre nuove manifestazioni, necessarie per autofinanziare le altre attività».

COME FUNZIONERÀ

Tra i componenti storici dell'associazione e principale incaricato nel raccogliere gli ordini, Enzo Manzalini è pronto a vivere l'inedita versione della fiera di Sant'Antonio. «Garantiremo l'asporto sabato 13 e ci stiamo già organizzando per effettuare alcune consegne a domicilio - spiega il volontario - le prenotazioni saranno scaglionate, per evitare assembramenti e code della clientela. Dipenderà anche dalle esigenze delle persone: stiamo valutando se preparare qualche piatto pure il venerdì sera. Prepareremo il ragù, lo stracotto e la polenta al cucchiaio, mentre la pasta fresca, i bigoli da cucinare, arriveranno da una gastronomia della zona».

VOLONTARI RIDOTTI

Ogni anno c'erano moltissime persone, operative nel dietro le quinte, alla sagra locale. Adesso saremo in pochi, per rispettare le misure di sicurezza. Ci daranno una mano i volontari che garantiscono il trasporto anziani. Nei volantini che abbiamo pubblicato in queste ore sui social network si raccomandano le prenotazioni entro il 10 giugno, in realtà tanti compaesani prenoteranno all'ultimo giorno, ma noi siamo pronti ad accontentare tutti».

Il coraggio e la passione per le tradizioni culinarie hanno spinto il Tiglio e Ancescao a promuovere, a Salara, una delle prime fiere d'asporto del Polesine. Chissà se l'esempio verrà seguito da altre associazioni e Pro loco.

Alessandro Garbo

