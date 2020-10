«Una manifestazione di protesta di carattere regionale a Rovigo?». La reazione del direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella alla domanda su come valuti l'iniziativa con la quale gli organizzatori si propongono di radunare da tutto il Veneto, domani alle 20 in piazza Matteotti, in una manifestazione pacifica di disappunto alla luce del nuovo Dpcm, che purtroppo rischia di essere presto superato, gestori di palestre, di centri sportivi ed di impianti sciistici; gestori di bar, di ristoranti; operatori del turismo delle nostre montagne e del nostro mare; artigiani e commercianti; artisti e operatori del mondo dello spettacolo, è simile a quella che ha avuto quando, mentre era già in corso l'allestimento del luna park, gli era stato chiesto cosa pensasse dell'imminente apertura della Fiera d'ottobre. Allarga le braccia e stringe le labbra, con un mezzo sospiro. A voler leggere il linguaggio del corpo, il segnale è chiarissimo. Ma, come già per la Fiera, poi annullata per il rischio che potesse trasformarsi da momento di festa in cassa di risonanza per il virus, fa ricorso a tutta la propria diplomazia: «Manifestare è un diritto insopprimibile. È chiaro, però, che questo diritto va in questo momento coniugato con la sicurezza, perché la salute è un diritto altrettanto fondamentale. Rivolgo quindi a manifestanti e organizzatori e a chi ha il compito di vigilare, affinché tutti indossino correttamente la mascherina, vengano rispettate le distanze e non si creino pericolosi assembramenti».

