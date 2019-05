Maniezzo punta a Palazzo Nodari parlando di viabilità, rifiuti e ciclovie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOVIMENTO CINQUE STELLEROVIGO Rovigo vale, Mattia Maniezzo vale. Con queste parole un candidato consigliere del Movimento 5 Stelle incoraggia il suo aspirante sindaco ad aprire la campagna elettorale per le Comunali del 26 maggio. Ieri pomeriggio, nonostante la forte pioggia, la sala della Gran Guardia si è riempita di sostenitori del movimento fondato da Beppe Grillo, per convincere i rodigini a portarli a Palazzo Nodari per i prossimi cinque anni. «Siamo un'alternativa vera e sana per la città ha detto al pubblico in sala Maniezzo, 35...