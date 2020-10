POLIZIA LOCALE

ROVIGO Camionisti con il cronotachigrafo modificato beccati dalla Polizia locale durante i normali controlli di routine. Continuano, infatti, le verifiche dei vigili urbani in materia di autotrasporto.

Durante un tradizionale pattugliamento delle strade, gli agenti del comando di via Oroboni hanno fermato alcuni mezzi pesanti a Mardimago. Durante questi controlli sono state fatte sanzioni per la normativa sociale (riposi giornalieri e tempi di guida) per le violazioni al quantitativo massimo di ore consentito dalla normativa europea alla guida di mezzi pesanti. Il copione, però, si era già verificato venerdì, quando lungo la Statale 16 sono stati fermati una decina di mezzi pesanti. Anche in questo caso molti sono stati trovati in violazioni della normativa sociale, anche con sforamenti significativi di alcune ore.

Non solo: alcuni veicoli avevano subito delle alterazioni al sistema anti-inquinamento del veicolo. Dopo un'accurata ispezione del veicolo, è stato trovato un sistema che inganna la centralina, causando gravi ripercussioni sull'inquinamento. I veicoli sono stati sanzionati e quelli alterati mandati alla revisione straordinaria.

A.Luc.

